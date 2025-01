Barcellona, il caso Dani Olmo diventa politico: la Liga ricorre alla giustizia ordinaria

La decisione del Consiglio Superiore dello Sport che ha permesso (provvisoriamente) a Dani Olmo e Pau Victor di tornare a giocare col Barcellona ha scatenato le ire degli altri club, con in testa Atletico Madrid, Valencia ed Espanyol. "La decisione rappresenta una minaccia all'integrità della competizione" recitano in coro i tre club con altrettanti comunicati. Sul piede di guerra anche la Liga, che ha deciso di rivolgersi alla giustizia ordinaria per provare a ribaltare la decisione del CSD.