Barcellona nel caos: i blaugrana perdono in tribunale, Dani Olmo può svincolarsi a zero

È caos in casa Barcellona. Il tribunale commerciale numero dieci della città catalana ha deciso di rigettare la causa intentata dal club di Laporta contro la Liga. In questo modo i blaugrana non potranno registrare nuovamente i contatti di Pau Victor e Dani Olmo, quest'ultimo arrivato la scorsa estate dal Lipsia per la bellezza di 60 milioni di euro. Il presidente Laporta dovrà adesso percorrere una strada alternativa per risolvere la situazione, molto intricata, entro il prossimo 31 gennaio: senza una soluzione il fantasista spagnolo sarà libero di trovare un nuovo club a partire dall'1 gennaio 2025. Il tutto come stabilito da una clausola inserita nel contratto.