Barcellona, Ansu Fati rischia un altro intervento e 2-3 mesi di stop

CAMPIONE SFORTUNATO

Ancora un infortunio per il talento blaugrana che ha rimediato una lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra

La sfortuna continua a perseguitare Ansu Fati. Il campione del Barcellona, rientrato giovedì in Coppa del Re dopo un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fermo oltre due mesi, dovrà ancora fermarsi e forse tornare sotto i ferri. Il club catalano ha reso noto che il numero 10 ha rimediato una lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Incerti i tempi di recupero, rischia 2-3 mesi di stop. Getty Images

Un'annata nera per il Barça e anche per il suo uomo simbolo, l'erede designato di Leo Messi, attanagliato dagli infortuni. Un calvario cominciato con la lacerazione del menisco del ginocchio sinistro nel novembre 2020, un problema che richiese altre tre operazioni. Il tanto atteso rientro il 26 settembre contro il Levante, pochi minuti bagnati con il gol che sembrava il più classico dei lieti fine. Invece no. Tempo un mese e un fastidio al ginocchio destro lo rispedisce ai box per altre due settimane. Il 6 novembre il rientro in campo contro il Celta, ma dopo 45 minuti fu costretto a uscire per un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Un problema che gli è costato oltre due mesi di stop, fino all'ennesimo sfortunato rientro contro l'Athletic: poco più di mezzoretta e poi di nuovo nell'incubo che sembra senza fine.