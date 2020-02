Barça-gate, tifosi contro Bartomeu: pañolada al Camp Nou

Il Barça-gate tiene ancora banco in Spagna. Dopo le critiche più o meno dirette di alcuni giocatori, anche i tifosi blaugrana si sono infatti schierati apertamente contro il presidente Bartomeu, accusato di aver pagato delle agenzie di comunicazione per screditare sui social Messi & Co. Durante la partita di Liga contro l'Eibar, i supporter azulgrana hanno espresso la loro posizione esibendosi nella più classica delle proteste spagnole: la pañolada. Fazzoletti in mano, tra fischi e cori, al Camp Nou i tifosi del Barça hanno attaccato il presidente chiedendone a gran voce le dimissioni.