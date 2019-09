Barça, addio agli scacchi: la maglia 2020-2021 ispirata a quella di 100 anni fa

Dopo un solo anno la Nike fa marcia indietro: addio scacchi e ritorno alle strisce verticali. Il quotidiano catalano 'Sport' ha rivelato in esclusiva la nuova prima maglia del Barcellona per la stagione 2020-2021, una casacca ispirata a quella indossata 100 anni fa, in onore alla mitica squadra che, guidata da campioni del calibro di Ricardo Zamora, Josep Samitier e Paulino Alcantara vinse dieci Coppe di Spagna e dominò nel campionato catalano e nel primo campionato spagnolo. Il nuovo kit sarà messo in vendita dopo la finale di Champions League che si terrà sabato 30 maggio allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.