Bambolotto Vinicius impiccato su un ponte: vergogna a Madrid

in spagna

L'episodio è accaduto a poca distanza dal centro sportivo del Real. L'Atletico ha preso le distanze

© Marca.com Un bambolotto con la maglia di Vinicius Jr impiccato a un ponte vicino al centro sportivo del Real Madrid con lo striscione "Madrid odia il Real". Il vergognoso gesto rivendicato dal gruppo ultras "Frente Atletico" ha acceso ulteriormente la vigilia del derby di Coppa del Re valido per i quarti di finale. I tifosi dell'Atletico hanno lamentato gli scarsi biglietti messi a disposizione, mentre Vinicius è nel mirino per i comportamenti in campo.

L'episodio, a prescindere da tutto, è da stigmatizzare. Sotto lo striscione apparso sul ponte con la scritta "Madrid odia il Real", brutto ma niente di eccezionalmente nuovo, è infatti stato appeso un bambolotto con la maglia del Real Madrid di Vinicius. Slogan riconducibile al fronte più caldo della tifoseria dell'Atletico Madrid.

Perché Vinicius - L'attaccante del Real Madrid nell'ultimo periodo sta attirando diverse antipate per il suo atteggiamento in campo, giudicato da vittima secondo i suoi detrattori, in relazione agli insulti razzisti subiti nei vari stadi di Liga.

La posizione dell'Atletico - Il club Colchonero ha emesso un comunicato di condanna dell'accaduto, prendendo le distanze dall'episodio ma senza mai nominare il Frente Atletico: "Sono messaggi ripugnanti e inammissibili. La rivalità con il Real Madrid è massima, ma anche il rispetto".