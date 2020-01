Attraversa l’Inghilterra in mutande per beneficenza: il Liverpool gli regala il derby

Si chiama Michael Cullen, ma in Inghilterra tutti lo conoscono come ‘Speedo Mick', 55enne inglese storico tesserato dell'Everton. E adesso lo conoscono anche nel resto del mondo, perché è stato l'ospite d'onore ad Anfield per il derby di FA Cup tra il Liverpool e la squadra di Ancelotti. I Reds infatti gli hanno regalato un biglietto in tribuna come premio per un'iniziativa di beneficenza che ha già fatto il giro del mondo: 'Speedo Mick', rigorosamente in mutande, sta infatti percorrendo circa 1700 chilometri a piedi per raccogliere fondi per i più bisognosi. L'obiettivo è di racimolare 100 mila sterline attraversando il Paese, città per città, chiedendo soldi in beneficenza. Anche a Klopp: "Mi auguro che anche lui possa mettere una banconota da 10 sterline nelle mie mutande" aveva detto prima del match.