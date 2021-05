Atletico Madrid campione, Suarez in lacrime: "Sminuito dal Barcellona, mi sono rimesso in gioco"

ATLETICO CAMPIONE

Il Pistolero: "L'Atletico mi ha dato un'opportunità, siamo stati i più regolari". Simeone: "Non poteva esserci anno migliore per vincere"

Scaricato dal Barcellona e diviso dal grande amico Messi, poi l'opportunità Juventus che non si è concretizzata lasciando pure gli strascichi legali dell'esame d'italiano all'Università per stranieri di Perugia, infine le braccia aperte di Simeone e dell'Atletico Madrid che lui ha ripagato con 21 gol in 32 partite, decisivi per vincere la Liga. Luis Suarez ricorderà a lungo questa stagione, e lo dice ad alta voce dopo aver battuto il Valladolid e festeggiato il titolo: "Questo è stato l'anno più difficile per me".

Il Pistolero, che al 90' ha preso in mano lo smartphone videochiamando presumibilmente la famiglia per poi scoppiare in lacrime dal sapore di rivincita e felicità, spiega: "Il Barcellona mi ha scaricato e sminuito, sono stato guardato dall'alto al basso. Sono grato all'Atletico per avermi dato questa chance, mi sono rimesso in gioco". Il 34enne continua: "In tanti ci hanno sottovalutato, siamo stati la squadra più regolare e per questo i migliori: sappiamo soffrire e alla fine vinciamo".

Anche Simeone esulta: "Non c'era anno migliore per vincere il campionato, essere campioni in un anno del genere, con amici andati via e tanti tifosi dell'Atletico che non ci sono più ha un gusto diverso. Meno male che possiamo portare un po' di allegria in un momento così difficile e triste per il mondo". Il Cholo sottolinea "lo sforzo enorme" della squadra e parla dei goleador dell'ultimo match: "Correa ha fatto una stagione straordinaria, se lo merita perché ha saputo soffrire. Suarez? Non bisogna dire altro: è semplicemente Suarez".