Athletic, cori e applausi per Aduriz nello spogliatoio

"Non possiamo pensare a un modo migliore per iniziare la giornata". Questo il messaggio postato su Twitter dall'Athletic Bilabo all'indomani della vittoria sul Barcellona nella prima giornata di Liga. Il club ha voluto rendere partecipi tutti i tifosi di quando è successo nello spogliatoio dopo il triplice fischio finale: l'autore dello splendido gol in rovesciata, Aritz Aduriz, è stato accolto dai compagni con un lungo applauso e con un coro a lui dedicato: "Aritz Aduriz, lolololololo, Aritz Aduriz...".