L'Arsenal esonera Emery, ma Allegri dice no

UFFICIALE

Il pessimo momento in campionato (18 punti in 13 partite) e la sconfitta casalinga in Europa League contro l’Eintrach Francoforte sono costati cari a Unai Emery. Il successore di Arsène Wenger sulla panchina dell'Arsenal, senza vittorie da sette partite, è stato esonerato dai Gunners, che hanno comunicato che il sostituto per il momento sarà Freddie Ljungberg, vice di Emery da pochi mesi dopo aver convinto lavorando nelle giovanili, in attesa poi di scegliere il nuovo tecnico.

Un rimpiazzo ad interim, dunque, in attesa di trovare l'uomo giusto per rilanciare fin da subito le ambizioni dell'Arsenal, che non viveva una situazione così difficile da oltre 25 anni: sette partite senza successi è infatti una striscia negativa che non capitava al club dal 1992, quando in panchina c’era ancora George Graham, che raggiunse le 8 gare senza un successo. E non è mai capitato negli oltre 20 anni della gestione Wenger.

Secondo quanto trapela dall'Inghilterra, l'Arsenal avrebbe contattato Massimiliano Allegri per sostituire Emery, ma l'ex della Juve avrebbe rifiutato: vuole godersi il suo anno sabbatico sino al termine della stagione. Poi si vedrà.

Vedi anche