Argentina, spettacolo Lautaro Martinez: tripletta al Messico

L'AMICHEVOLE

Lautaro Martinez da urlo. Il Toro è andato a segno tre volte nell'amichevole tra Argentina e Messico (risultato finale 4-0), andata in scena a San Antonio, in Texas. L'attaccante dell'Inter ha sbloccato il match al 17' con un preciso sinistro dall'interno dell'area di rigore e ha firmato il bis cinque minuti più tardi ancora con il mancino a battere in uscita Ochoa su splendido assist di Palacios. La punta si è quindi procurata un penalty, trasformato da Paredes, prima della terza rete, questa volta di destro, al 39' dopo una percussione centrale.

Per il 22enne una prestazione straordinaria: anche l'attaccante del Napoli Hirving Lozano si è dovuto inchinare di fronte al numero 22. Al termine della sfida Martinez ha espresso tutta la sua gioia: "Sono davvero molto emozionato: non succede tutti i giorni di indossare questa maglia e realizzare una tripletta. Ripenso a tutti i sacrifici che ho fatto e la dedico alla mia famiglia. Qui c'è tanta concorrenza, non è facile giocare. Dico grazie ai miei compagni e allo staff tecnico per la fiducia che mi concedono. Ora continuiamo su questa strada". Intanto anche l'Inter gode per la forma strepitosa dell'ex Racing.

Vedi anche inter Inter, tifosi in delirio a Milano. Handa: "Grazie a voi siamo in Champions"