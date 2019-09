Inter, tifosi in delirio a Milano. Handa: "Grazie a voi siamo in Champions"

Tifosi in delirio per la nuova Inter. In occasione della presentazione della terza maglia che verrà utilizzata in Champions League, in 5milan si sono presentati all'esterno del Nike Store di Milano. La squadra quasi al completo è salita sul palco allestito per l'occasione accolta da un boato e da cori. "Sentiamo molto il vostro sostegno, vi ringrazio molto per l'affetto nell'ultima partita dello scorso campionato in cui ci avete spinto in Champions" le parole del capitano Samir Handanovic.