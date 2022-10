Argentina, incidenti durante Gimnasia-Boca: 1 morto

ARGENTINA

Ancora paura in uno stadio, deceduto un 57enne durante i tumulti generati da un gruppo di ultras, che avrebbe cercato di entrare senza biglietto. Accuse al club di casa

Paura e morte in Gimnasia-Boca













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In Argentina è di un morto e decine di tifosi feriti da proiettili di gomma il bilancio finale degli incidenti avvenuti nella notte italiana in occasione della partita tra il Gimnasia di La Plata e il Boca Juniors, squadra della capitale Buenos Aires. Il deceduto, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Telam", è un uomo di 57 anni colpito da un infarto nel quadro dei tumulti generati da un gruppo di ultras senza biglietti, che avrebbero cercato di entrare allo stadio.

Vedi anche Calcio estero Indonesia, il ritardo nell'apertura dei cancelli la causa della strage allo stadio Data la situazione, la polizia ha risposto con un uso massiccio di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. La partita è stata sospesa dopo pochi minuti dall'inizio proprio per la presenza di gas che impedivano il normale svolgimento del gioco. La situazione è precipitata ulteriormente quando i tifosi intossicati all'interno dello stadio, tra i quali anche donne e bambini, in gran numero hanno cercato di guadagnare le uscite, che erano state bloccate proprio per impedire l'ingresso ai gruppi di persone presentatisi senza biglietti.

Il segretario alla Sicurezza della Provincia di Buenos Aires, Sergio Berni, ha affermato che "la responsabilità dell'accaduto ricade interamente sulla società organizzatrice dello spettacolo". Il capo dell'Agenzia per la prevenzione della violenza nello sport (Aprevide), Eduardo Aparicio, dopo aver affermato che "per ora la partita non si giocherà più", ha circoscritto le responsabilità nell'azione di polizia "perché c'erano ancora 10.000 persone fuori dallo stadio quando le porte erano già chiuse".

Allo stesso modo il presidente del club Gimnasia, Gabriel Pellegrino, ha affermato che "è la polizia a determinare il numero di persone che entra", e di aver "venduto 3.254 biglietti su 4.300 disponibili per i non tesserati quando lo stadio è abilitato per una capienza fino a 30mila persone".

"L'aria è diventata irrespirabile. La situazione è andata fuori controllo e non c'erano piu' garanzie di sicurezza", ha detto l'arbitro Hernan Mastrangelo. Secondo i media locali, diverse dozzine di spettatori hanno dovuto essere trasportate in ospedale a causa degli effetti dei gas. Anche un cameraman di un canale sportivo è stato colpito da un proiettile di gomma. "Quella che doveva essere una festa finisce così, è terribile", ha detto il dt del Boca, Hugo Ibarra.