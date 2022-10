Indonesia, il ritardo nell'apertura dei cancelli la causa della strage allo stadio

In Indonesia la Federcalcio locale ha rivelato che i ritardi nello sblocco dei cancelli dello stadio di Malang, dopo lo scoppio delle violenze alla fine della partita tra l'Arema Fc e il Persebaya Surabaya, hanno contribuito a un disastro in cui sono morte almeno 131 persone. I vertici federali hanno poi affermato di aver bandito definitivamente l'amministratore delegato e il responsabile della sicurezza dell'Arema, la squadra che ha ospitato la partita, per non aver messo in sicurezza il campo e per non aver impartito prontamente un comando per sbloccare i cancelli.