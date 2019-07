Argentina, Messi si arrabbia: "Arbitraggio assurdo, il Brasile manipola tutto"

03/07/2019

Raramente si è visto un Messi così arrabbiato. Il fenomeno dell'Argentina, dopo l'eliminazione dalla Copa America in semifinale per mano del Brasile , è letteralmente esploso con dichiarazioni molto pesanti: "Non cerco scuse, ma l'arbitraggio è stato assurdo. Episodi chiari per noi nemmeno visti al Var. Spero che la Conmebol faccia qualcosa, anche se qui il Brasile controlla-manipola tutto".

Messi ha poi chiarito che non intende abbandonare per un'altra volta la Nazionale: "Se devo continuare ad aiutare in un modo o nell'altro lo farò, mi sento bene in questo gruppo".



C'è tanta amarezza perché l'Albiceleste è stata all'altezza della situazione: "Siamo partiti male e pian piano siamo cresciuti. Oggi è stata la migliore partita che abbiamo fatto in Copa America, contro un grande rivale come il Brasile. Loro hanno giocatori spettacolari, ma al di là del risultato, abbiamo dimostrato di essere all'altezza".