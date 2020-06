Argentina: Maradona vicino al rinnovo, Gallardo verso l'addio 

L'INDISCREZIONE

Diego Armando Maradona è vicino al rinnovo con il Gimnasia, la squadra di Primera Division che allena dallo scorso settembre. Il suo agente, Christian Bragarnik, ha dichiarato che le complicazioni evidenziate da Matias Morla, uno dei legali dell'ex Pibe de Oro, sono superate: "Non ci sono stati problemi di natura economica, ma semplici malintesi. Credo che bisogna definire gli ultimi dettagli e chiarire alcune cose, ma sono ottimista".

Anche il presidente del Gimnasia, Gabriel Pellegrino, si è detto certo del futuro di Maradona sulla panchina della sua squadra: "Non ho dubbi che accetterà la nostra proposta", queste le parole del massimo dirigente. Si parla di un possibile prolungamento di 18 mesi. Ma in Argentina tiene banco soprattutto il futuro di Marcelo Gallardo, allenatore e bandiera del River Plate. Negli ultimi anni, oltre a riportare i rioplatensi ai vertici del calcio sudamericano, si è messo in mostra per la qualità del calcio espresso dai suoi giocatori.

Gallardo considera conclusa la sua esperienza al River ed è tentato dall'avventura europea. Il Barcellona lo aveva preso in seria considerazione dopo l'esonero di Valverde e nel caso in cui Setien non dovesse chiudere in modo esaltante la sua prima stagione in blaugrana, è possibile che l'allenatore argentino sia la prima scelta della società catalana. Il River si è già portato avanti e l'addio del "Mono" Burgos all'Atletico Madrid sembra un indizio molto forte sul possibile approdo dell'ex vice di Simeone sulla panchina dei "Millonarios".