 Argentina, Maradona operato con successo al cervello

ARGENTINA

Il mondo del calcio intero tira un sospiro di sollievo. L’operazione al cervello a cui è stato sottoposto Diego Maradona nella nottata italiana per rimuovere un coagulo "è stata un successo”. Lo ha comunicato al mondo il portavoce del Pibe de Oro, Sebastian Sanchi, che ha anche aggiunto: “Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza”. L’operazione, svolta alla Clinica Olivos di Buenos Aires, è durata circa 80 minuti, come ha spiegato il dottor Leonardo Luque, il medico personale di Maradona: “Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l’operazione. È sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione”.

Secondo quanto riportato da ‘Olé’, Maradona, che inizialmente era stato ricoverato per quella che pareva soltanto una forma di anemia, nei primi giorni rimarrà sotto osservazione in terapia intensiva. Dovrebbe restare in ospedale almeno una settimana e il recupero potrebbe durare circa un mese.