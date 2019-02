Argentina, Icardi fuori dai convocati per le sfide con Venezuela e Marocco

27/02/2019

Il rientro in campo di Mauro Icardi, che è fuori dallo scorso 14 febbraio per un presunto problema al ginocchio, non è ancora vicino. Se l'ex capitano dell'Inter salterà la trasferta dei nerazzurri a Cagliari di venerdì e con ogni probabilità anche le successive sfide con Eintracht e Spal, l'attaccante argentino non tornerà in campo neanche con la sua Nazionale. L'Albiceleste giocherà infatti due amichevoli, contro Venezuela e Marocco, i prossimi 23 e 26 marzo, ma stando a quanto riporta Espn il ct Scaloni avrebbe escluso Maurito dalla lista, che sarà comunicata il prossimo 3 marzo. Secondo quanto sostiene il quotidiano Olè, l'esclusione (comunque importante perché sono le ultime gare prima della Coppa America) sarebbe stata decisa per non alimentare conflitti con l'Inter.