Argentina, Icardi fuori dai convocati per la Copa America

21/05/2019

Davvero una stagione da dimenticare per Mauro Icardi . Il centravanti dell' Inter , che era stato inserito tra i 40 pre-convocati dell' Argentina , non farà parte dalla lista dei 23 giocatori che partiranno alla volta del Brasile con l’obiettivo di conquistare la Copa America (si gioca dal 14 giugno al 7 luglio). Il commissario tecnico dell'albiceleste, Lionel Scaloni , ha deciso di non puntare su Maurito, preferendogli invece il compagno di squadra Lautaro Martinez e Dybala , che alla vigilia erano in ballottaggio con Icardi per due maglie.

Ennesima delusione per l'ex capitano dell'Inter in questa stagione travagliata, contraddistinta da pochi gol e troppe vicende extra campo che ne hanno condizionato il rendimento, tanto che in patria la notizia della sua esclusione era attesa: “Quando sembrava una delle opzioni principali, il suo conflitto in Italia per il mancato rinnovo del contratto e la perdita della fascia di capitano gli sono costati molto tempo fuori dal campo. Quindi, ha abbassato notevolmente il suo livello e ha perso il suo posto” spiegava Tyc Sports alla vigilia delle convocazioni.

Una vera e propria bocciatura per Icardi, arrivata ad un anno di distanza da quella del Mondiale del 2018, ma ancor più dolorosa. In Russia infatti c'era Gonzalo Higuain a contendergli una maglia, mentre stavolta a 'rubargli' il posto sono stati Lautaro Martinez, Paulo Dybala (anche lui reduce da una stagione con più bassi che alti) e soprattutto Matias Suarez, attaccante 31enne del River Plate che ha giocato 9 anni all'Anderlecht segnando al massimo 12 gol in una stagione.