Ancelotti si presenta al Brasile e rivela: "L'Italia non mi ha cercato"

Ancelotti ha già un nuovo soprannome: dopo Carletto, Carlo Magno, Re Carlo e Don Carlo, in Brasile lo chiamano già Carlinhos. Il tecnico di Reggiolo è stato presentato ai suoi nuovi tifosi davanti a oltre 200 giornalisti. L'allenatore ha esplicitato tutto il suo orgoglio per guidare la nazionale con più storia del mondo: "È un onore guidare la miglior nazionale del mondo. Il Brasile ha vinto cinque Mondiali e ha scelto me per vincere il sesto. Questo lavoro richiede molta responsabilità, ma la assumo con piacere. La sfida è enorme. Proverò a raggiungere il massimo livello".