Ancelotti, il Brasile è ormai lontano: vicinissimo il rinnovo con il Real

DALLA SPAGNA

Florentino Perez ha intenzione di incontrare l'allenatore dopo la Supercoppa nazionale

Sembrava certo l'addio a Madrid e l'approdo in Brasile, a guidare la Seleçao. Invece Carletto Ancelotti è destinato a restare ancora al Real. Lui non ha mai fatto mistero di sentirsi a casa nella capitale spagnola mentre a Florentino Perez, più dell'affetto umano, interessano i risultati e, da questo punto di vista, non può certo lamentarsi del suo allenatore che, oltretutto, sta valorizzando alla grande gli acquisti estivi (vedi per esempio alla voce Bellingham).

Secondo quanto riporta 'As', nonostante il Brasile di Diniz stia vivendo un periodo non proprio felice nei risultati di qualificazione al prossimo Mondiale, da quelle parti non sono entusiasti di affidarsi a un selezionatore straniero. In più, la bufera che sta sconvolgendo la federazione verdeoro, con la giubilazione del presidente grande sponsor di Ancelotti, rende difficile qualsiasi tipo di programmazione. Quello che è certo è che Carletto, anche in famiglia, ha confermato la volontà di restare a Madrid fino a quando lo vorranno tenere.

Da parte della dirigenza c'è la volontà di proseguire, sempre comunque legata ai risultati come da tradizione. 'As' sostiene che ci sia anche una data fissata per l'incontro tra le parti per mettere tutto nero su bianco: metà gennaio, dopo il ritorno dalla Supercoppa spagnola a quattro squadre che si disputerà in Arabia. Da qual momento in poi ogni giorno è buono per la fumata bianca che porterà il contratto di Ancelotti alla scadenza di fine giugno 2025.