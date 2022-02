Ancelotti e il patentino scaduto: "Ho fatto un corso a ottobre"

la spiegazione

Il tecnico del Real Madrid: "C'è stata una mancanza di comunicazione tra AIAC e Uefa"

Ventidue anni di carriera e 20 trofei vinti in cinque nazioni diverse eppure Carlo Ancelotti, notizia di qualche giorno fa, ha il patentino da allenatore scaduto dal 31 dicembre 2021. Questa la singolare vicenda, che costringerà il tecnico del Real Madrid a corsi obbligatori per poter continuare ad allenare. O forse no, visto che Ancelotti ha spiegato come la situazione sia diversa da quella trapelata: "Ho fatto un corso a ottobre, è stato un problema di comunicazione tra Assoallenatori e Uefa". Getty Images

"Sono una persona che cerca di rispettare la legge, forse non sempre ci riesco ma credo ci sia stato un malinteso. La licenza era in scadenza ma fortunatamente l'Associazione allenatori spagnola mi ha fatto fare un corso a ottobre, devo ringraziare i miei colleghi spagnoli per quel corso. Deve esserci stato un malinteso con l'Uefa" le parole di Ancelotti.