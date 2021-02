Amad Diallo, Mr 40 milioni , incanta lo United: tre gol e tre assist

INGHILTERRA

Amad Diallo sta già facendo innamorare tutti al Manchester United. Il talento ivoriano classe 2002 cresciuto nell'Atalanta è balzato all'onore delle cronache di mercato lo scorso autunno, ha impiegato pochi minuti in campo per far capire a tutti il motivo per il quale i Red Devils hanno messo sul piatto 40 milioni di euro per un giocatore con sole tre presenze in Serie A, e un gol all'esordio. Aggregato all'Under 23 del Manchester United ha già infilato tre gol e tre assist in due presenze, attirando l'attenzione di Solskjaer che ha già ammesso il prossimo passaggio tra i "grandi".

Dopo la doppietta all'esordio contro il Liverpool Under 23 che ha acceso i riflettori su di lui, l'ex ragazzo della Dea si è superato contro il Blackburn ribaltando la partita praticamente da solo. Con i giovani Red Devils sotto 2-4, Diallo ha prima fornito tre assist vincente per la rimonta, suggellandola poi con un timbro personale che ha mandato in visibilio i tifosi dello United che sui social lo hanno già paragonato a Cristiano Ronaldo. Esagerando, forse, ma di sicuro non manca molto al passaggio in prima squadra come ammesso da coach Solskjaer.