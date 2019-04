Alanyaspor, si ribalta minivan: morto l'attaccante Sural

29/04/2019

Calcio in lutto. Nella notte l'attaccante dell'Alanyaspor Josef Sural è morto in un incidente stradale. Il minivan privato noleggiato dalla punta della nazionale ceca insieme ad altri sei compagni di squadra si è ribaltato a 5 km da Alanya dopo il pareggio sul campo del Kayserispor. Ricoverato in condizioni critiche, Sural è stato subito operato, ma l'intervento non è bastato a salvargli la vita. Nello schianto sono rimasti anche leggermente feriti gli altri sei giocatori.