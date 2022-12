Germania: volevano restaurare il Reich, tra gli arrestati il suocero di Alaba

© Getty Images

Frank Heppner, uno chef stellato la cui figlia è la compagna del calciatore del Real Madrid David Alaba e un ex ufficiale di polizia un tempo incaricato di proteggere le comunità ebraiche dagli attacchi terroristici sono tra le ultime persone arrestate per il loro coinvolgimento nello sventato piano per un colpo di stato in Germania, dove si attendono altri arresti. Lo scrive il Guardian. I dettagli emersi dopo la più grande operazione della polizia tedesca contro l'estremismo di destra indicano che i sospetti potrebbero essere stati informati in anticipo dei raid, in cui 3.000 agenti hanno perquisito 150 siti tra Germania, Austria e Italia. Il numero di sospetti finiti in manette è salito a 54 venerdì. Armi sono state trovate in più di 50 luoghi, inclusi fucili e munizioni, secondo l'Ufficio federale di polizia criminale.