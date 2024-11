Al Ittihad: Kante pulisce il campo dalle bandiere lanciate dai suoi tifosi

Nonostante sia milionario, Kante è il ritratto dell’umiltà, un ragazzo dalle grandi qualità umane. Ai tempi di Leicester e Chelsea, mentre i compagni sfrecciano al campo d'allenamento con auto di lusso costosissime, lui si presentava con la sua Mini Cooper usata. Prima si muoveva in monopattino o con una Mégane Scenic di seconda mano, con 110.000 km percorsi. Nel 2018, dopo aver perso il treno per Parigi, l'allora centrocampista del Chelsea passò la serata a casa di un tifoso conosciuto poco prima in una moschea di Londra. L'anno seguente partecipò al matrimonio della figlia di un tifoso conosciuto in un ristorante. Tanti bei gesti che ne fanno un campione anche fuori dal campo.