Al Duhail, Mandzukic: "Juve? Non mi era mai capitato di non giocare..."

Giornata di presentazione per Mario Mandzukic, dopo la firma con il club qatariota dell'Al Duhail. Per il croato è stata l'occasione di tornare sul recente passato e sul periodo di stop forzato che ha vissuto alla Juventus da agosto a dicembre: "Non giocare? È stato qualcosa di nuovo per me, ma sono stato un guerriero per tutta la mia carriera. Ho lavorato duro per tenermi in forma. Ovviamente ho bisogno di conoscere i miei compagni, ma mi sento bene".

twitter Conferenza stampa in compagnia del tecnico Rui Faria e foto di rito per l'ex attaccante della Juve, che sta per iniziare la sua nuova avventura nella lega qatariota. Per il croato anche un regalo piuttosto singolare: una spada con inciso il suo nome in arabo.





