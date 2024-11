Ajax, altro che ammodernamenti: torna lo storico logo degli anni '20

Mentre tanti club optano per un rebranding in stile contemporaneo, con i loghi rivisitati in maniera sempre più minimal, l'Ajax decide di andare in controtendenza. Il club olandese ha infatti annunciato che dalla stagione 2025/26 dirà addio all'Aiace stilizzato che campeggia sulle divise dal 1991, che non aveva mai convinto i tifosi, e riproporrà invece quello in stile classico, che ricorda una xilografia, adottato nel 1928 e utilizzato per 63 anni.