Adriano risponde alla fake news sulla sua morte: "Sono il suo fantasma"

Adriano non ha perso la sua vena ironica. Sui social brasiliani circola la fake news della sua morte, avvenuta in seguito a una sparatoria dopo che l'ex attaccante di Inter, Roma, Flamengo e selezione verdeoro, aveva tentato di forzare un blocco stradale. Tutto inventato ovviamente e subito ripreso dal tam-tam digitale che accompagna qualunque notizia, anche quella palesemente finta. L'Imperatore ha subito risposto via twitter: “Vi parla il fantasma di Adriano”, seguito da un emoticon.