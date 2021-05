​​​​​​ River Plate, impresa storica: il centrocampista Perez Mvp in porta

Impresa storica per il River Plate. Falcidiati dal Covid, con ben 25 indisponibili tra giocatori e staff, gli argentini sono scesi in campo e hanno battuto 2-1 l’Independiente Santa Fe in Coppa Libertadores. In porta Mvp della serata il centrocampista Enzo Perez che per una notte è finito tra i pali e ha contribuito alla vittoria con ben cinque parate.