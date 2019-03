URUGUAY: QUATTRO "ITALIANI" PER LA CHINA CUP

13/03/2019

Ci sono quattro 'italiani' nella lista dei convocati del commissario tecnico dell'Uruguay Oscar Tabarez per le sfide in Cina, Uzbekistan e Thailandia, valide per la China Cup, in programma tra il 18 e il 26 marzo nel paese asiatico. Si tratta di Caceres, Laxalt, Vecino e Bentancur. Escluso invece Edison Cavani, che non ha recuperato dal problema alla coscia. Questo l'elenco completo. Portieri: Fernando Muslera (Galastasaray), Martin Silva (Libertad), Martin Campana (Independiente). Difensori: Diego Godin (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lisbona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Giovanni Gonzalez (Penarol), Martin Caceres (Juventus), Mathias Suarez (Montpellier). Centrocampisti: Diego Laxalt (Milan), Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Arsenal), Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Marcelo Saracchi (Lipsia). Attaccanti: Cristhian Stuani (Girona), Gaston Pereiro (Psv Eindhoven), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Luis Suarez (Barcellona).