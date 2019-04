UNITED, L'EX BUTT ARRESTATO PER AGGRESSIONE

17/04/2019

Il responsabile dell'accademy del Manchester United, Nicky Butt, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver aggredito una donna. Butt, 44 anni, ex centrocampista dei Red Devils, è successivamente stato rilasciato in attesa di ulteriori indagini. La polizia ha riferito di essere stata chiamata "perché una donna era stata aggredita in un'abitazione. La donna ha riportato un piccolo taglio alla mano e non ha richiesto cure ospedaliere". Butt ha vinto sei titoli di Premier League nella sua carriera da giocatore all'Old Trafford prima di vestire le maglie di Newcastle e Birmingham. È tornato allo United come allenatore della squadra riserve nel 2012 prima di essere nominato a capo del settore giovanile nel 2016.