UFFICIALE, L'AVELLINO È IN VENDITA

30/06/2019

L'Avellino è in vendita. Dopo una stagione tra i dilettanti, culminata con la grande rimonta sul Lanusei e la conseguente vittoria allo spareggio, gli irpini sono stati promossi in serie C e si sono regolarmente iscritti al campionato, ma il patron Gian Andrea De Cesare ha deciso di abbandonare il progetto di creare una polisportiva che unisse la squadra di basket, già di sua proprietà, e quella di calcio. Il numero uno della Sidigas, da oggi, è in cerca di acquirenti che consentano all'Avellino di disputare il campionato.