UDINESE, TUDOR: "SITUAZIONE NON FACILE, DARÒ IL MASSIMO"

21/03/2019

Igor Tudor è stato presentato come nuovo allenatore dell'Udinese: "Farò di tutto per non deludere la società e i tifosi. La mia esperienza mi dice che si fa bene solo se tutti remano dalla stessa parte. La situazione non è facile ma dobbiamo vivere ogni momento come una sfida e dare sempre il 100%". "Voglio una squadra tosta, compatta, aggressiva, determinata e che prende pochi gol", ha dichiarato ancora Tudor. "Non so a quanti punti è fissata la quota salvezza e al momento non mi interessa: voglio che la mia squadra metta in campo la mentalità giusta. Solo così si raggiungono gli obiettivi. L'anno scorso secondo me la situazione era più complicata di quella di quest'anno perché mancava meno tempo e la squadra veniva da 11 sconfitte consecutive. Ora c'è più tempo ma a me non cambia niente, lavorerò al massimo dal primo giorno".