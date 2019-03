UDINESE, TUDOR: "AGGRESSIVI E COMPATTI"

29/03/2019

"Disciplina tattica, determinazione, una buona aggressività, una squadra tosta, aggressiva, compatta e che non conceda spazi agli avversari. Sono queste le caratteristiche che chiedo ai miei giocatori nelle prossime due partite. E poi di mettere in pratica tutto quello che hanno potuto assimilare in così pochi allenamenti". Igor Tudor, alla sua prima dopo il ritorno sulla panchina dell'Udinese, si aspetta queste caratteristiche dalla squadra in vista dei match contro Genoa e Milan, cruciali nella corsa verso la salvezza. "Loro hanno due attaccanti pericolosi che abbiamo studiato molto in questi giorni, anche loro però hanno avuto molti giocatori nelle nazionali in questo periodo - ha aggiunto in conferenza stampa a proposito dell'avversario - Siamo però più concentrati su di noi perché giochiamo a casa nostra e siamo noi che vorremo decidere la partita".