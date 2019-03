UDINESE, PRADÉ: "SERVIVA UN ELETTROSHOCK"

21/03/2019

"Non è stato facile parlare con Nicola ieri ma avevamo bisogno di un elettrochoc, di una segnale forte. Tudor ha esperienza in campionati di livello e ha la grinta giusta". Così il ds dell'Udinese Daniele Pradé spiega in conferenza stampa la decisione di esonerare Davide Nicola e affidare la panchina a Igor Tudor. "A Tudor chiedo forza, grinta, determinazione per portarci fuori da questa situazione che si sta rivelando molto complicata. In bocca al lupo", ha aggiunto il dirigente bianconero.