TORINO, CAIRO: "MORETTI RIMARRA' IN SOCIETA'"

22/05/2019

Emiliano Moretti lascia il calcio giocato ma rimarrà comunque al Torino. Lo ha annunciato il presidente Urbano Cairo in conferenza stampa. "Abbiamo parlato negli scorsi giorni sulla decisione di rimanere in società. Ora studia da dirigente e mi seguirà da vicino - ha raccontato - È un grande uomo, intelligente e con queste sue qualità sarà davvero fondamentale per noi. Sono sicuro che diventerà un dirigente di altissimo livello".