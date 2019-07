TORINO, CAIRO: "MOCCAGATTA A 6MILA SPETTATORI PER L'EUROPA"

16/07/2019

Urbano Cairo ha spiegato a Torino Channel come si tenterà di aumentare la capienza dello stadio Moccagatta di Alessandria (dove i granata giocheranno l'esordio in Europa League perché il 25 luglio non sarà ancora disponibile il Grande Torino): "Cercheremo di arrivare a 6.000 spettatori con 2mila nostri seggiolini. Speriamo nell'ok della Uefa".