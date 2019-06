SPALLETTI, FESTA PER IL RITORNO A CERTALDO

12/06/2019

Tanti autografi e grande festa per Luciano Spalletti, che è tornato nella sua Certaldo per la notte dedicata agli sportivi della cittadina dove è nato e alla squadra locale, il Certaldo che ha festeggiato un doppio traguardo, il passaggio in categoria Promozione e i 100 anni di storia della società. Sul palco, il presidente Massimo Boschini ha salutato e premiato allenatori, giocatori e tecnici di ieri e di oggi della società sportiva. Il sindaco Giacomo Cucini ha ringraziato Luciano Spalletti, che ha mantenuto fede alla parola di tornare a Certaldo per questo evento: "Luciano Spalletti è un uomo simbolo dello sport italiano, che non si tira mai indietro per la sua Certaldo e anche ieri non si è risparmiato firmando autografi a tutti quelli che lo hanno chiesto".