SPAL, FLOCCARI: "PARTITA CHE RESTERA' NELLA STORIA"

13/04/2019

"Oggi per noi era una partita importante, giocavamo contro una squadra fortissima anche senza tanti titolari. Abbiamo fatto la partita perfetta". Parola di Sergio Floccari, match winner nel successo della Spal sulla Juve. "Mi mancava il gol da tanto tempo, dedico la rete alla mia famiglia. E' una partita che resterà nella storia, era importante per il nostro presente e futuro e la Serie A per questa città è fondamentale. Siamo in una posizione più tranquilla ma anche le altre corrono, ancora però non è finita".