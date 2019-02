SERIE B, BALATA: "PROSSIMAMENTE VAR CON SORPRESE"

22/02/2019

"Spero di portare delle sorprese sull'introduzione del Var nel campionato di serie B prossimamente". Lo dichiara il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata. "E' da un anno che lavoro sul Var un po' sotto traccia, ci sono delle problematiche legate ai regolamenti internazionali, Fifa e Ifab, - spiega - e problematiche legate all'Aia. La classe arbitrale è stata formata prima per il campionato di serie A in via sperimentale".