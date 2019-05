SASSUOLO, DE ZERBI: "10° POSTO COME UNA CHAMPIONS"

11/05/2019

"Il decimo posto è come vincere la Champions League per noi". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi caricando la sua squadra in vista del match di domani all'Olimpico contro il Torino. "E' una partita contro una squadra forte, cerchiamo di far bene, sia come prestazione sia come risultato, perché ci teniamo molto - ha aggiunto in conferenza stampa - Per noi è una partita importante come le altre 35 che abbiamo fatto, ci teniamo a chiudere con un piazzamento prestigioso che in questo caso sarebbe il decimo posto. Sappiamo il valore del Toro, è una squadra forte e affamata, costruita per arrivare a giocare le coppe internazionali".