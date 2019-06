SANTON, MEGLIO TARDI CHE MAI: "CIAO CAPITANO"

07/06/2019

Sono trascorsi undici giorni dall'ultima partita giocata da Daniele De Rossi con la maglia della Roma ma ancora continuano ad arrivare messaggi d'affetto per la bandiera giallorossa. Anche dai suoi ex compagni di squadra, come Davide Santon che tramite il suo prifolo Instagram gli ha voluto inviare un messaggio: "Ciao capitano, stare al tuo fianco anche solo per una stagione è stato veramente un onore, voglio ringraziarti di cuore per tutto quello che hai fatto per me e per come mi hai accolto. Oltre ad essere un giocatore unico sei una persona con un cuore immenso sempre pronto ad aiutare gli altri, mancherai tanto amico mio, ti auguro il meglio per te e la tua fantastica famiglia. Ti voglio bene". Un messaggio che, per la curiosa tempistica, ha scatenato le risposte scherzose di tanti tifosi della Roma e che ha ricevuto anche la risposta di De Rossi, che ha apprezzato non facendo mancare anche lui un po' di ironia: "Ti voglio bene amico mio, anche se hai una settimana di fuso orario...".