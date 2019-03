SAMP, AG. DEFREL: "AFFIDATA L'IMMAGINE DELL'ATTACCANTE AD UN LEGALE"

16/03/2019

Giampiero Pocetta, agente sportivo dell'attaccante della Sampdoria, André Gregoire Defrel, protagonista alcuni giorni fa di un incidente in corso Europa cui è seguito il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, ha deciso di affidare la tutela legale e di immagine del giocatore all'avvocato Maurizio Mascia. "Abbiamo fatto questa scelta - ha precisato - anche alla luce delle inesattezze circolate sulla vicenda che ha coinvolto Defrel. Vorrei che si tornasse a parlare solo delle sue prestazioni sportive, specialmente dopo la partita di oggi, in cui il giocatore è stato protagonista di un gol e di un assist decisivo, tanto da essere giudicato il migliore in campo".