ROMA, RANIERI: "CHAMPIONS? POSSIBILITA' REMOTA MA NOI CI PROVIAMO"

22/05/2019

"Il bilancio è positivo. Al momento del mio arrivo avevo trovato una situazione di scoramento generale della squadra, i ragazzi erano abbattuti perché speravano di fare meglio. Devo dire che qui a Trigoria ho avuto l'appoggio di tutti. E anche della squadra, perché ha saputo reagire, è stata positiva e vogliosa". Claudio Ranieri, allenatore della Roma, esprime soddisfazione nel raccontare i tre mesi della sua gestione. "Non si arriva con la bacchetta magica", ha spiegato il tecnico in un'intervista concessa al sito del club nella settimana che porta all'ultima gara di campionato, contro il Parma. "C'è ancora una possibilità remota di entrare in Champions League. Bisognerà fare cinque gol e vedere ai risultati delle altre? E noi ci proveremo".