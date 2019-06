ROMA, KLUIVERT: "LA PROSSIMA STAGIONE ANDRA' MEGLIO"

15/06/2019

In un'intervista al sito ufficiale della Roma Justin Kluivert traccia il bilancio della sua prima stagione in maglia giallorossa. "Penso di aver trascorso molti momenti positivi e anche educativi. La vedo così, quest’anno ho imparato molto. Ho cercato di mettere in pratica tutto quello che so fare, delle volte ci sono riuscito, altre volte no. Sono tutte cose da imparare, il prossimo anno farò sicuramente meglio", sottolinea l'attaccante olandese. Il 20enne quindi aggiunge: "Sto crescendo? Sì, non mi sento più un giovane inesperto. Quando sono arrivato a Roma non mi sono montato la testa, era un posto nuovo e di certo non mi aspettavo di giocare ogni partita, sapevo sarebbe stata dura. Ci sono stati alti e bassi ma sono contento di aver fatto questo passo".