ROMA: ADDIO DE ROSSI, STRISCIONI CONTRO IL CLUB

15/05/2019

Delusione e rabbia. La decisione della Roma di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi, decretando così la fine della sua carriera da giocatore in giallorosso, ha lasciato una profonda amarezza nella tifoseria. Amarezza che nella notte si è manifestata con tre striscioni esposti da un gruppo ultras della Curva Sud in precise location della Capitale. Il primo sotto la nuova sede del club all'Eur: "Figli di Roma, capitani e bandiere. Ecco il rispetto e l'amore che questa società non potrà mai avere". Vicino alla scritta, attaccato alla porta d'ingresso dello stabile, è stata posta anche una bandiera degli Stati Uniti al contrario. Il secondo striscione è stato poi affisso nei pressi di Campo Testaccio: "Un presidente maiale e una società incompetente. DDR per sempre nel cuore della tua gente". L'ultimo, dedicato solo a De Rossi, è invece comparso sotto l'abitazione del capitano romanista in zona Castel Sant'Angelo: "DDR nostro vanto".