ROMA: 27 CONVOCATI PER IL RITIRO, ASSENTE MARCANO

09/07/2019

Sono 27 i convocati dal tecnico della Roma Paulo Fonseca per il ritiro di Trigoria. C'è Dzeko, assenti Marcano e Bianda, al centro delle trattative di mercato. Nella lista, oltre ai nazionali che si aggregheranno nei prossimi giorni, non c'è il portiere Pau Lopez perché ancora in attesa dell'ufficialità del suo trasferimento. La lista: PORTIERI: Olsen, Fuzato, Mirante, Greco. DIFENSORI: Bouah, Florenzi, Spinazzola, Kolarov, Karsdorp, Capradossi, Jesus, Fazio, Santon. CENTROCAMPISTI: Nzonzi, Cristante, Gerson, Pastore, Coric, Gonalons, Riccardi. ATTACCANTI: Dzeko, Schick, Defrel, Antonucci, Under, Perotti, Kluivert.