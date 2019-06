REYES, INFANTINO: "GRANDE TRISTEZZA"

01/06/2019

"Sono scioccato, con grande tristezza ho appreso la terribile e inattesa scomparsa di José Antonio Reyes". Il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, ha commentato così in una nota la notizia della morte del giocatore spagnolo in un incidente d'auto. "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo momento molto difficile", ha aggiunto.