REINA: "REYES ERA INCREDIBILE"

01/06/2019

Direttamente da Madrid, a pochi minuti dalla sfida tra Tottenham e Liverpool, il portiere del Milan, Pepe Reina, ha parlato della prematura scomparsa di Josè Antonio Reyes: "Siamo stati insieme nel 2006, in occasione del Mondiale in Germania. Era un ragazzo allegro, sempre pronto a ridere e scherzare. È un giorno triste, la vita non dovrebbe essere così. A 35 anni perdiamo un ragazzo incredibile, dispiace per la sua famiglia. Mando un abbraccio e le condoglianze ai suoi familiari".